Flachi: «Fiorentina, che qualità. Pioli un valore aggiunto. La Conference League non va sottovalutata, ma è una manifestazione con un grande difetto» - Calcio News 24

Flachi si esprime così sulla sua Fiorentina e su quello che farà Stefano Pioli questa stagione

Un fantasista che ha incantato Firenze, un numero 10 che con le sue giocate ha fatto innamorare un’intera generazione di tifosi viola. Francesco “Ciccio” Flachi è stato uno dei talenti più puri e amati della storia recente della Fiorentina, un giocatore capace di accendere la luce con un dribbling o un assist geniale.

La sua visione di gioco e il suo amore per la maglia lo hanno reso un’icona, un punto di riferimento per chi ama il calcio fatto di estro e fantasia. Oggi, da allenatore e attento osservatore, continua a seguire con passione le vicende della sua squadra del cuore. In un’intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport, Flachi analizza con la competenza dell’ex campione e il cuore del tifoso la nuova Fiorentina di Stefano Pioli.

Dalla promozione del nuovo tridente alla stima per il tecnico, fino a una lucida analisi sugli obiettivi stagionali, emerge il ritratto di una squadra che, secondo lui, ha tutto per sognare in grande.

COME VEDE LA FIORENTINA – «Benissimo. Con tanta qualità. E una spina dorsale eccellente. C’è il super portiere, la difesa è solida e collaudata, nel centrocampo ci sono aggiunte importanti, come Sohm e in attacco c’è lui, il migliore della Serie A, una seconda punta o trequartista di altissimo livello e un nuovo attaccante che ha cinismo, esperienza, qualità, freddezza in area. Può essere determinante. Parlo di Kean, Gudmundsson e Dzeko».

MANCA QUALCOSA? – «Farei fatica a dire se manca qualcosa. Chiaro che se si dovesse aggiungere un altro elemento di alto livello sarebbe ancora meglio».

PIOLI – «Stefano è il valore aggiunto. È completo. Ci ho giocato per tre anni e ho conosciuto una grandissima persona. Riesce a entrare nella testa delle persone».

PUÒ VINCERE LA CONFERENCE LEAGUE – «Non è una gran coppa e certe partite sono diventate noiose. Certo, si può arrivare in fondo, come in coppa Italia. Ma io credo che la Fiorentina possa ambire a qualcosa di più importante facendo un bel campionato».

L’OSTACOLO UCRAINO DEL POLISSYA. – «È fondamentale non sottovalutare l’avversario. Bisogna avere le motivazioni giuste e non pensare mai di essere più forti».