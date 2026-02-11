Flick lancia una frecciata al Real Madrid! Il tecnico del Barcellona: «Cammino facile? Chiedete a loro». Alta tensione prima dell’Atletico Madrid

L’atmosfera si surriscalda in Spagna alla vigilia di una delle sfide più attese della stagione calcistica. Hansi Flick, l’esperto allenatore tedesco che siede sulla panchina del Barcellona, non ha perso l’occasione per mostrare il suo lato più tagliente e ironico durante la conferenza stampa di presentazione della semifinale di Copa del Rey. Di fronte ai microfoni, alla vigilia del match contro l’Atletico Madrid in programma giovedì sera alle 21:00, il tecnico ha voluto difendere con forza il percorso dei suoi ragazzi, rispedendo al mittente le critiche di chi sminuiva il valore del cammino fatto finora dai Blaugrana.

A un giornalista che sottolineava, con una punta di malizia, come i catalani avessero raggiunto il penultimo atto della competizione senza mai incrociare una squadra della Liga, Flick ha replicato con un sorriso sornione ma decisamente velenoso.

LA RISPOSTA DI FLICK – «Chiedetelo al Real Madrid».

Una frase breve, lapidaria, che ha gelato la sala stampa e infiammato i social network. Il riferimento del mister ex Bayern è chiarissimo: la clamorosa eliminazione dei rivali storici, i Merengues, caduti rovinosamente agli ottavi di finale per mano dell’Albacete. La formazione castigliana, che all’epoca navigava anonimamente al 16° posto della seconda divisione spagnola, era riuscita nell’impresa di battere i giganti della capitale per 3-2, estromettendoli prematuramente dal torneo. Con questa stoccata, Flick ha voluto ricordare che in coppa nessuna partita è scontata, zittendo le polemiche sulla presunta “fortuna” nei sorteggi.

Archiviata la polemica a distanza con i Blancos, l’attenzione si sposta ora sul rettangolo verde. Ad attendere il Barcellona c’è il “Cholo” Diego Simeone, il grintoso tecnico argentino che guida i Colchoneros. Sarà una vera prova di maturità per confermare le ambizioni di titolo. La sfida ha il sapore del déjà-vu: già nella passata edizione le due corazzate si erano incrociate proprio in semifinale. In quell’occasione, a spuntarla furono i Culés, capaci di imporsi 0-1 all’andata e di resistere in un pirotecnico 4-4 al ritorno, staccando il pass per la finale. Domani sera servirà lo stesso spirito per superare l’ostacolo madrileno.