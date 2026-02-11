Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Real Madrid

Real Madrid, dopo il Barcellona anche i Blancos si tirano fuori dalla Superlega! C’è l’accordo con la Uefa: il comunicato

Published

1 ora ago

on

By

Florentino Perez

Real Madrid, dopo il Barcellona anche i Blancos si tirano fuori dalla Superlega! Stretto l’accordo con la Uefa: il comunicato ufficiale del club

Anche il Real Madrid alza bandiera bianca. Dopo il passo indietro del Barcellona, i Blancos escono ufficialmente dal progetto Superlega. La società presieduta da Florentino Perez ha annunciato un accordo di principio con la UEFA e l’EFC per risolvere i contenziosi legali pendenti, impegnandosi a promuovere la sostenibilità economica e il rispetto del merito sportivo nel calcio continentale.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

IL COMUNICATO – «La UEFA, l’European Football Clubs (EFC) e il Real Madrid CF raggiungono un accordo per il bene del calcio europeo.
Dopo mesi di discussioni a beneficio del calcio europeo, la UEFA, i club calcistici europei (EFC) e il Real Madrid CF annunciano di aver raggiunto un accordo di massima per il bene del calcio europeo, rispettando il principio del merito sportivo, sottolineando la sostenibilità a lungo termine dei club e migliorando l’esperienza dei tifosi attraverso l’uso della tecnologia.
Questo accordo di principio servirà anche a risolvere le controversie legali relative alla Super League europea, una volta che sarà raggiunto un accordo definitivo».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato6 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

bargione kalulu vlahovic bargione kalulu vlahovic
Hanno Detto2 giorni ago

Juve Lazio, Bargione è sicuro: «L’esultanza di Vlahovic al gol di Kalulu è l’immagine della serata!» – VIDEO

Juve Lazio, Bargione non ha dubbi: «L’esultanza di Vlahovic al gol di Kalulu…». Il commento nel post gara del giornalista...
Change privacy settings
×