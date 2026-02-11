Real Madrid, dopo il Barcellona anche i Blancos si tirano fuori dalla Superlega! C’è l’accordo con la Uefa: il comunicato

Real Madrid, dopo il Barcellona anche i Blancos si tirano fuori dalla Superlega! Stretto l’accordo con la Uefa: il comunicato ufficiale del club

Anche il Real Madrid alza bandiera bianca. Dopo il passo indietro del Barcellona, i Blancos escono ufficialmente dal progetto Superlega. La società presieduta da Florentino Perez ha annunciato un accordo di principio con la UEFA e l’EFC per risolvere i contenziosi legali pendenti, impegnandosi a promuovere la sostenibilità economica e il rispetto del merito sportivo nel calcio continentale.

IL COMUNICATO – «La UEFA, l’European Football Clubs (EFC) e il Real Madrid CF raggiungono un accordo per il bene del calcio europeo.

Dopo mesi di discussioni a beneficio del calcio europeo, la UEFA, i club calcistici europei (EFC) e il Real Madrid CF annunciano di aver raggiunto un accordo di massima per il bene del calcio europeo, rispettando il principio del merito sportivo, sottolineando la sostenibilità a lungo termine dei club e migliorando l’esperienza dei tifosi attraverso l’uso della tecnologia.

Questo accordo di principio servirà anche a risolvere le controversie legali relative alla Super League europea, una volta che sarà raggiunto un accordo definitivo».