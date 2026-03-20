Flop Roma, Gasperini rischia il fallimento: “Esonero immediato”

L’eliminazione dall’Europa League ha fatto rumore e il tecnico è finito sotto accusa: in casa Roma è quasi già tempo di bilanci

Fuori dall’Europa League, cinque punti nelle ultime cinque partite: la Roma sta rischiando di gettare al vento la stagione con i risultati dell’ultimo mese.

La sconfitta contro il Bologna in casa non soltanto ha sancito l’eliminazione dalla coppa, ma può avere ripercussioni anche su una squadra che vive un momento di sbandamento. Attualmente i giallorossi sono al sesto posto in classifica, lontani quattro punti dalla zona Champions, obiettivo dichiarato di inizio stagione e imprescindibile in ottica calciomercato. Riuscire a rimontare non sarà facile, anche perché Gasperini vive una situazione complicata a livello offensivo.

L’attacco è sempre stato il punto dolente della Roma di quest’anno e ora le cose si sono complicate ulteriormente: fuori Soulé (forse l’unico che può rientrare a breve), Dybala, stagione finita o quasi per Dovbyk, Ferguson già in vacanza dopo l’operazione. A Gasperini resta il solo Malen, con il giovane Robinio Vaz come alternativa. Le attenuanti quindi ci sono, ma il tecnico è finito comunque sotto accusa per gli ultimi risultati e c’è chi invoca il suo esonero.

Roma, tifosi divisi: “Gasperini fallimentare”

Così dopo la vittoria all’Olimpico del Bologna, in casa Roma sembra già tempo di resa dei conti e i tifosi si sono divisi tra chi accusa la società per il mercato non all’altezza e chi, invece, individua in Gasperini il colpevole principale.

Gasperini da esonero per i tifosi (Screen Youtube As Roma) – Calcionews24.com

“Gasperini fallimentare su tutta la linea, da esonero immediato” scrive un tifoso giallorosso su X e il suo pensiero non è isolato, anche se c’è chi gli darebbe fiducia per le ultime nove giornate di campionato, per poi fare un bilancio definitivo: “Pessima notizia la Roma fuori dalle coppe. Pessima – il giudizio di un altro tifoso -. Gasperini se non arriva quarto è da esonero, inaccettabile uscire contro il Bologna con la partita di ritorno in casa”.

C’è poi chi analizza le scelte del mister: “La partita della Roma l’ha persa Gasperini con il cambio Celik-Zaragoza. Poi mettere in campo giocatori rotti come Kone o ‘morti’ come El Shaarawy”. Non manca chi però si scaglia con la società e ipotizza le dimissioni del tecnico in estate: “Questa volta e per la prima volta, sarà l’allenatore a chiamarsi fuori – il tweet di un altro tifoso giallorosso -. Gasperini è un uomo di principio e dalle idee chiare. Lo hanno preso in giro da giugno, Ranieri in testa. Se penso alla rosa che ha vinto la Conference e questa squadra, è stata completamente smantellata”. Un pensiero che non convince tutti e c’è chi sentenzia: “Gasperini si arrenda una volta per tutte, era – è – e sarà un provinciale”.