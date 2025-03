Calciomercato Juve, il giocatore del Benfica è stato proposto ai bianconeri! L’identikit e tutti gli ultimi dettagli

Calciomercato Juve, il calciatore del Benfica è stato proposto alla Vecchia Signora! Ecco l’identikit e tutte le ultimissime

Matteo Moretto ha condiviso un aggiornamento sul calciomercato Juventus. Secondo l’esperto, Florentino Luis, talentuoso centrocampista del Benfica con contratto in scadenza nel 2027, è stato offerto sia al Napoli che ai bianconeri. Questo potrebbe aprire scenari interessanti per il futuro del giocatore in Italia.

LE ULTIME – «È un nome che è stato proposto al Napoli ma che non è un primo nome ma Florentino Luis del Benfica, 25 anni e con un contratto in scadenza nel 2027 potrebbe avere un futuro in Italia perché è stato proposto a diverse squadre italiane tra cui Napoli e Juventus».