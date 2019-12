Florenzi Fiorentina, prestito con vista su Euro 2020

Florenzi Fiorentina, pronto ad essere definito un prestito di sei mesi con vista su Euro 2020 per l’esterno giallorosso

Florenzi ad un passo dal trasferimento alla Fiorentina. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, l’esterno della Roma sarebbe in procinto di passare in viola sulla base di un prestito per sei mesi con diritto di riscatto, formula lo lascerebbe in bilico tra un arrivederci ed un addio ai colori giallorossi.

Il trasferimento rappresenterebbe una soluzione ideale per assicurargli preziosi minuti nelle gambe in vista di Euro 2020. E, inoltre, gli consentirebbe di non dover spostare la famiglia dalla Capitale data la vicinanza tra le due città.