Florenzi Milan: ecco cosa manca ai rossoneri per chiudere la trattativa

Florenzi Milan: ecco cosa manca al club rossonero per chiudere la trattativa con la Roma. Le ultime notizie

Il Milan è a un passo da Alessandro Florenzi. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, l’accordo tra le parti è stato raggiunto sulla base di un prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto a quattro milioni.

In serata dovrebbe essere atteso l’ok definitivo del fondo Elliott per fare in modo che l’operazione vada verso la sua chiusura. Se le tempistiche dovessero essere rispettate, nella giornata di domani Florenzi potrà già svolgere le visite mediche.