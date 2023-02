Foggia, Canonico a Gallo: «Fatti gravissimi? La verità è che è un egoista»

Nicola Canonico, presidente del Foggia, ha parlato dopo le dimissioni di Fabio Gallo dalla sua carica di allenatore

LE PAROLE – «Lui dice che è accaduto un fatto gravissimo? Se lui ce lo racconta… lui dev’essere coerente con quello che dichiara. O chi lo rappresenta racconta a Sapio cose non corrette. Una società non può essere ostaggio di un allenatore, non ha nemmeno salutato la squadra e se fa così non vuole bene al Foggia. Se noi lo abbiamo cercato? Io personalmente no. Se uno decide di andare via non lo obbligo a rimanere. Parlasse di questo gravissimo fatto, io non so rispondere. Io riporto i fatti veri e cioè che senza rinnovo si sarebbe dimesso e si è dimesso. Sono rammaricato dal suo atteggiamento, lo trovo poco professionale. Lo staff è rimasto tutto qui. Abbiamo parlato con la squadra e ho visto i ragazzi sereni per quello che è il momento. Ci dispiace perché abbiamo fatto tanti punti insieme, ma ha deciso da un suo punto di vista egoistico. Andremo sul mercato per trovare un allenatore di personalità. Se lui parlerà poi tireremo fuori i documenti».