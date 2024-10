Folorunsho Lazio, a gennaio pronto l’assalto! Ecco l’offerta per strapparlo al Napoli: le ultime

Folorunsho Lazio, a gennaio è pronto l’assalto al centrocampista! Ecco l’offerta per strapparlo al Napoli: le ultimissime

Si riaccende il calciomercato della Lazio in vista della prossima finestra di gennaio nella quale, come riportato dal Mattino, i biancocelesti torneranno alla carica per Michael Folorunsho. Il giocatore è anche nel giro della Nazionale italiana.

Dopo il mancato trasferimento del centrocampista del Napoli, fuori dai piani del tecnico Antonio Conte anche in questo avvio di stagione, il centrocampista torna di moda per Baroni, che lo aveva già allenato al Verona, aiutandolo a conquistare una maglia Azzurra agli ultimi europei. Possibile offerta di 14 milioni di euro per convincere i partenopei a cederlo.