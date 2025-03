Caso Fonseca, parla l’arbitro: «Ha tentato di colpirmi, sono scioccato. Il suo obiettivo era questo»

Le parole di Benoit Millot, arbitro aggredito da Paulo Fonseca in Lione-Brest, sul comportamento dell’allenatore ex Milan

Benoit Millot, arbitro aggredito da Paulo Fonseca in Lione-Brest di Ligue 1, ha raccontato a L’Equipe il comportamento dell’allenatore ex Milan.

AGGRESSIONE – «Mi è saltato addosso con fare intimidatorio e ho deciso di espellerlo direttamente. Non si trattava di un secondo cartellino giallo, ma di un’espulsione diretta. La situazione ha continuato a degenerare. Ha tentato di colpirmi con la testa. Sono rimasto impassibile, un po’ per la sorpresa, ma soprattutto per non indietreggiare di fronte a quella intimidazione».

SHOCK – «Alcuni giocatori e addetti alla sicurezza sono intervenuti per allontanarlo, ma lui è tornato alla carica una seconda volta… per poi allontanarsi definitivamente. C’è stato un leggero contatto con il naso, a dire il vero… Sono rimasto scioccato da un atteggiamento così intimidatorio e aggressivo, che non mi sarei mai aspettato da un allenatore professionista. Ho cercato di mantenere la calma e di non reagire».