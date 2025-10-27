Fonseca, dalla caduta alla rinascita con il Lione. Questi numeri stanno entusiasmando molto i francesi - Calcio News 24

Fonseca da record al Lione: numeri e risultati stellari. La rinascita dell’ex tecnico del Milan. Il punto

Paulo Fonseca sta vivendo una stagione straordinaria all’Olympique Lione, riscattando la sua esperienza italiana con il Milan e imponendosi come uno dei tecnici più efficaci nella storia recente del club francese. Dopo l’addio al Diavolo, dove aveva guidato la squadra prima dell’arrivo di Massimiliano Allegri, il tecnico portoghese ha saputo trasformare il Lione in una formazione competitiva sia in Ligue 1 sia in Europa League.

Il record di Fonseca parla chiaro: 20 vittorie in 31 partite, con una percentuale di successo pari al 64,5%. Questo dato gli ha permesso di superare il precedente primato del compianto Gérard Houllier, fermo al 63,9%, consolidando il suo nome tra le leggende del club transalpino. La vittoria chiave contro lo Strasburgo ha rappresentato il momento decisivo per raggiungere questo traguardo storico.

Nonostante sia terzo per media punti a partita (1,97), alle spalle di Houllier (2,15) e Alain Perrin (2,07), il bilancio di Fonseca è eccezionale. Attualmente il Lione è al 4º posto in Ligue 1, a pari merito con il Marsiglia e distante appena due punti dal PSG, mostrando come la squadra sia protagonista di una lotta Scudetto molto equilibrata. La formazione vanta la seconda miglior difesa del campionato, con soli 9 gol subiti, confermando il lavoro tattico e la solidità costruita dal tecnico portoghese.

Il percorso europeo è altrettanto brillante: in Europa League il Lione è imbattuto, con tre vittorie in altrettante gare della fase a gironi e la porta ancora inviolata. Questo risultato evidenzia la capacità di Fonseca di preparare la squadra anche nelle sfide internazionali, nonostante le difficoltà economiche affrontate dal club.

Il miracolo sportivo del tecnico assume ancora più valore considerando le partenze estive di giocatori chiave, come Rayan Cherki, Georges Mikautadze, Alexandre Lacazette e Lucas Perri. In questo contesto, Fonseca ha puntato su investimenti mirati e sulla valorizzazione dei giovani, dando spazio a talenti emergenti come Tyler Morton, Mathys de Carvalho, Afonso Moreira, Malick Fofana, Adam Karabec e Khalis Merah, che stanno incidendo significativamente nelle prestazioni della squadra.

Il lavoro di Fonseca è unanimemente riconosciuto in Francia: stampa, tifosi e addetti ai lavori elogiano la gestione del portoghese, capace di ottenere risultati storici nonostante le premesse economiche limitate. La sua esperienza al Lione rappresenta oggi un rilancio professionale straordinario, confermandolo come uno dei tecnici di riferimento della storia recente del club.

