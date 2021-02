Fonseca: «Roma-Shakhtar Donetsk? È stato il destino»

Paulo Fonseca commenta il sorteggio di Europa League che mette di fronte alla Roma la sua ex suadra, lo Shakhtar Donetsk. Le sue parole

Paulo Fonseca, ai microfoni dei canali ufficiali della Roma, commenta il sorteggio degli ottavi di Europa League.

«È stato il destino. Ovviamente sarà un turno difficile, conosco bene lo Shakhtar, i giocatori dello Shakhtar, sono una grande squadra. Quest’anno in Champions League hanno battuto due volte il Real Madrid e hanno battuto due volte il Real Madrid. È bello tornare, tre anni che non dimenticherò mai. Sarà un avversario adesso, ma è bello tornare a vedere le persone dello Shakhtar. Sono avversari forti. È importante fare una buona partita a Roma, so che è sempre difficile giocare in Ucraina, in questo caso a Kiev».