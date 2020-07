Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l’Hellas Verona: le sue parole

«Abbiamo fatto una partita concreta, abbiamo avuto molte situazioni di contropiede per fare il terzo o quarto gol e chiudere la partita. Non dobbiamo sbagliare così tanto, l’importante è creare. Era fondamentale fare il terzo per vivere meglio la partita».