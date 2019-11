Fonseca e Vergani, ecco chi sono i due Primavera lodati da Conte

Matias Fonseca ed Edoardo Vergani: questi i due giovani Primavera dell’Inter lodati da Conte in conferenza stampa

L’attacco nerazzurro allo stato attuale delle cose è composto da Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e il diciassettenne Sebastiano Esposito. Fuori per infortunio sia Sanchez (tornerà nel 2020) sia Matteo Politano (a disposizione tra un mese). «Questa situazione ci porta a chiamare uno della Primavera in rosa, ad alternare Fonseca e Vergani. Non vedo in questo momento altre alternative. Cercheremo di fare crescere anche Fonseca e Vergani, cerchiamo di sopperire a questo periodo in cui non abbiamo alternative», ha detto Conte in conferenza stampa.

Il tecnico nerazzurro ha speso parole importanti per i due giovani attaccanti che fanno parte della Primavera di Armando Madonna. Il figlio del celebre Daniel Fonseca è un classe 2001, che si è già messo in mostra in questo inizio di stagione: 3 gol e 1 assist in 5 partite in campionato e 3 gol (tutti nella stessa partita contro il Borussia Dortmund) in Youth League. Il giovane Matias sente la porta e sta migliorando costantemente il suo senso del gol. Bravo ad attaccare la profondità, è un perfetto partner per un attacco a 2 punte, lo stesso che sta utilizzando Conte in prima squadra e che potrebbe rendere il suo processo di crescita ancora più veloce.

Edoardo Vergani, invece, è divenuto famoso quest’estate per essere stato al centro del discusso affare (saltato) tra Roma e Inter per Edin Dzeko. I giallorossi volevano il classe 2001 come contropartita ma l’Inter non ha arretrato di un centimetro, blindando l’attaccante. Fisico imponente (186 centimetri) abbinato a una buona corsa, Vergani si è imposto nelle giovanili dell’Inter diventando l’incubo dei portieri avversari sin dai Giovanissimi Regionali. Numeri che nella fase finale della stagione 2016/17 lo hanno spedito nell’Under 17 nerazzurra, da sotto età, con tanto di firma nella vittoria della Supercoppa di categoria. La stagione della consacrazione con le giovanili dell’Inter per Vergani è stata la 2017/2018. Prima parte con 17 reti in 23 presenze con l’Under 17, poi il grande salto nella Primavera allenata da Stefano Vecchi. Ora sotto la guida di Madonna sta trovando gol e continuità che hanno spinto Conte a candidarlo per un posto in prima squadra.