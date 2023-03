Fonseca: «La Juventus deve vincere sia Coppa Italia che Europa League»

Daniel Fonseca, doppio ex di Roma e Juventus, ha parlato del match di domani sera che andrà in scena allo stadio Olimpico

ROMA JUVE – «È sempre una partita bella da vedere, da una parte e dall’altra. Entrambe le squadre conoscono la difficoltà nell’affrontare la rivale, ma per tutti gli amanti del calcio, parliamo comunque di una gara emozionante. Sia la Roma che la Juventus vorranno vincere e scenderanno in campo attaccando e per cercare la rete: per me ci potranno essere più gol».

OBIETTIVI DELLA JUVE – «I bianconeri hanno le possibilità di vincere le due competizioni, quindi devono cercare di trionfare in entrambe le manifestazioni».