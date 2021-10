Forestieri: «Due gol regalati alla Sampdoria. Particolare tornare a Marassi»

Fernando Forestieri, autore del gol del 3-3 dell’Udinese contro la Sampdoria, ha parlato al canale ufficiale del club bianconero

Autore del gol del definitivo 3-3 in Sampdoria-Udinese, Fernando Forestieri ha parlato al sito ufficiale del club friulano per raccontare le sue emozioni.

SAMPDORIA UDINESE – «Sono contento, abbiamo portato a casa un punto. E’ sempre meglio di niente. Potevamo però portare a casa i 3 punti. Peccato per gli errori che abbiamo fatto. A parte il gol di Candreva, gli altri due li abbiamo regalati noi. La mia rete? Ho perso l’immediatezza dell’emozione a causa del Var. Per me è stato particolare tornare a giocare a Marassi dopo 16 anni».