Formazione Spagna Euro 2020: lo schieramento delle Furie Rosse

Come giocheranno le Furie rosse di Luis Enrique? Schieramento e modulo degli iberici: formazione Spagna Euro 2020

Fra le favorite per la vittoria finale di Euro 2020 c’è sicuramente la Spagna di Luis Enrique, che nel suo albo d’oro vanta già 3 vittorie nella competizione continentale, ed è stata inserita nel Gruppo E con Svezia, Polonia e Slovacchia. Formazione Spagna Euro 2020: come giocheranno le Furie Rosse?

Il modulo

Luis Enrique si affida di consueto ad un 4-3-3 molto offensivo, con una squadra votata alla costruzione del gioco e un po’ meno al contenimento. Le alternative tattiche sono il 4-1-4-1 e il 4-2-3-1.

Lo schieramento

In porta è vivo il ballottaggio fra Unai Simon dell’Athletic Bilbao e David De Gea del Manchester United. In difesa, assente capitan Sergio Ramos, infortunato, la coppia centrale sarà composta da Pau Torres e Aymeric Laporte, quest’ultimo alla sua prima esperienza in un grande torneo internazionale con le Furie Rosse. Francese cresciuto a Bilbao , ha ottenuto il passaporto spagnolo pur non appartenendo all’Euskal Herria, il Paese Basco. Dopo aver giocato con la Francia a livello di rappresentative giovanili, il difensore ha ottenuto il via libera per rappresentare le Furie Rosse. Il reparto sarà completato dai due terzini, Marcos Llorente a destra e Jordi Alba a sinistra.

A centrocampo un altro ballottaggio vedrà contendersi una maglia nel ruolo di playmaker fra Rodri e il veterano Busquets. Koke agirà da mezzala destra, mentre Thiago Alcantara e il talento emergente Pedri si contendono a loro volta il posto di mezzala sinistra. Davanti uno fra Alvaro Morata e Gerard Moreno agirà da punta centrale, mentre Ferrán Torres e Dani Olmo partono come titolari da esterni offensivi del tridente. Fra le riserve Pablo Sarabia e Adama Traoré.

Formazione Spagna Euro 2020

SPAGNA (4-3-3): Simon; M. Llorente, P. Torres, Laporte, Alba; Koke, Rodri, T. Alcantara; F. Torres, Morata, Olmo. CT: Luis Enrique