Formazioni Napoli Inter, Chivu ha già deciso gli schieramenti? La situazione attuale - Calcio News 24

Formazioni Napoli Inter: Chivu svela le sue scelte, torna l’undici anti-Roma

Le Formazioni di Napoli Inter iniziano a delinearsi con sempre maggiore chiarezza, e le ultime mosse di Cristian Chivu contro l’Union Saint-Gilloise offrono importanti indizi in vista del big match di sabato sera al Maradona. L’Inter arriva al confronto in un momento d’oro, forte di sette vittorie consecutive tra Serie A e Champions League, compreso il roboante 4-0 ottenuto a Bruxelles. Un successo che ha permesso al tecnico rumeno di gestire al meglio le energie dei suoi titolari, pensando proprio alla sfida contro un Napoli in evidente difficoltà.

Dall’altra parte, i partenopei guidati da Antonio Conte sono reduci da una pesante sconfitta per 6-2 contro il PSV in Europa, con prestazione deludente e un’espulsione che ha complicato ulteriormente la serata olandese. Un ko che mette ancora più pressione sull’ambiente azzurro, già provato dallo stop in campionato contro il Torino.

I titolarissimi tornano: le Formazioni di Napoli Inter si delineano

Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, le Formazioni Napoli Inter vedranno un ritorno massiccio dei titolari nerazzurri. Contro l’Union SG, Chivu ha attuato un turnover ragionato: fuori Acerbi, Barella e Mkhitaryan, rimasti a riposo per tutti i 90 minuti. Anche Dimarco e Akanji hanno giocato solo uno spezzone, segnale evidente di una gestione pensata per presentarli al meglio sabato sera.

La formazione dell’Inter che scenderà in campo al Maradona sarà dunque molto simile a quella che ha vinto all’Olimpico contro la Roma. L’idea è di puntare su certezze, continuità e giocatori freschi, pronti per affrontare un Napoli in crisi ma sempre temibile tra le mura amiche.

Attacco: Bonny al fianco di Lautaro, out Thuram

L’unico punto interrogativo nelle Formazioni di Napoli Inter riguarda l’attacco nerazzurro. Marcus Thuram non sarà disponibile: il francese è ancora in fase di recupero e tornerà solo a novembre. Confermata quindi la coppia formata da Lautaro Martínez e Ange-Yoan Bonny, protagonista nelle ultime uscite. Pio Esposito rimane l’alternativa dalla panchina.

Sul fronte Napoli, si attendono possibili cambi da parte di Conte, anche se Piotr Zielinski — ex della partita — dovrebbe partire fuori. Tutto pronto per un duello ad alta tensione: le Formazioni di Napoli Inter saranno decisive per l’esito della sfida.

