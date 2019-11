Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la quarta giornata di Champions League 2019/20: formazioni Napoli Salisburgo

Ecco gli schieramenti ufficiali di Napoli-Salisburgo, match valido per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2019/20. Non gioca Manolas al fianco di Koulibaly. Ancelotti sceglie Lozano e Mertens come coppia d’attacco.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian, Zielinski, Insigne; Lozano, Mertens.

SALISBURGO (5-3-2): Coronel; Kristensen, Pongracic, Onguene, Wober, Ulmer; Minamino, Junuzovic, Szoboszlai; Hwang, Haaland.