Formazioni ufficiali Atalanta Cagliari, le scelte dei due tecnici per il match di Serie A

Formazioni ufficiali Atalanta Cagliari, le scelte dei tecnici Palladino e Pisacane per la sfida della quindicesima giornata di Serie A delle 20.45 alla New Balance Arena

Il sabato di Serie A si conclude con Atalanta Cagliari, quarta sfida in programma nella 15ª giornata del campionato 2025/2026. Al New Balance Arena si affrontano due squadre in fiducia: i bergamaschi sono reduci dalla prestigiosa vittoria per 2-1 sul Chelsea in Champions League, mentre i rossoblù arrivano dal successo casalingo per 1-0 contro la Roma.

Raffaele Palladino, tecnico dell’Atalanta, conferma quasi in blocco l’undici che ha brillato in Europa. L’unica novità è sulla corsia destra, dove Davide Zappacosta prende il posto di Raoul Bellanova. In attacco spazio a Gianluca Scamacca, centravanti di riferimento, supportato alle spalle da Charles De Ketelaere e Ademola Lookman, coppia di trequartisti chiamata a fare la differenza tra le linee.

Dall’altra parte Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, sceglie la via della continuità e ripropone gli stessi undici che hanno iniziato la gara vinta contro la Roma. Partita speciale per Marco Palestra, esterno classe 2005 cresciuto nel vivaio dell’Atalanta, oggi chiamato a sfidare il suo passato con la maglia rossoblù.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Scamacca.

Allenatore: Raffaele Palladino.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodriguez; Palestra, Adopo, Deiola, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli.

Allenatore: Fabio Pisacane.