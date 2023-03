Formazioni ufficiali Atalanta-Empoli: le scelte di Gasperini e Zanetti

Gli schieramenti ufficiali di Atalanta ed Empoli per la 27° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. Ecco le formazioni

Atalanta-Empoli: i nerazzurri per ritrovare la vittoria e avvicinarsi alla zona Europa; i toscani per cercare altri punti salvezza in un campo comunque difficile come quello di Bergamo. Ecco le formazioni ufficiali del match.

ATALANTA-EMPOLI: LE FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Zapata, Muriel.

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Grassi, Fazzini; Baldanzi; Caputo, Satriano. Allenatore: Paolo Zanetti.