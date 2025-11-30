 Formazioni ufficiali Atalanta Fiorentina, queste le scelte
Connect with us

Atletico Madrid

Formazioni ufficiali Atalanta Fiorentina, le scelte dei due tecnici per la tredicesima giornata di Serie A

Avatar di Paolo Moramarco

Published

21 minuti ago

on

By

Palladino

Formazioni ufficiali Atalanta Fiorentina, le scelte dei due tecnici per la tredicesima giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 18 al New Balance Arena

Le formazioni ufficiali di Atalanta Fiorentina, match delle 18 e valido per la tredicesima giornata di Serie A 2025/2026.

L’avvio complicato di stagione, il cambio panchina e il tentativo di ripartire sotto una nuova guida. Atalanta Fiorentina, match delle 18, è anche la volontà di riscrivere una stagione sin qui sottotono di entrambe. Palladino cercercherà di dare continuità all’ottima trasferta europea in casa dell’Eintracht, prima vittoria sulla panchina dei nerazzurri.

Lo farà contro il suo passato, quella Fiorentina lasciata in estate ed anch’essa in crisi, con Vanoli seguito al breve ritorno viola Pioli e chiamato a scacciare gli spettri di una possibile retrocessione dei toscani, ultimi in classifica a pari punti del Verona con soli 6 punti conquistati e a 4 lunghezze dalla zona salvezza.

FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere; Scamacca, Lookman. Allenatore: Raffaele Palladino.

FIORENTINA (3‑5‑2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Piccoli, Kean. Allenatore: Paolo Vanoli.

Related Topics:

Atletico Madrid

Atletico Madrid, premi a Simeone e Griezmann: allenatore e giocatore ricevono il Golden Foot 2025 dal World Champions Club! La motivazione

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

19 ore ago

on

29 Novembre 2025

By

Diego Simeone
Continue Reading

Inter News

Atletico Madrid Inter, Gimenez ha fatto sorridere Simeone. Ma Chivu può essere di un dato registrato dalla sua squadra

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

3 giorni ago

on

27 Novembre 2025

By

Chivu
Continue Reading