Atletico Madrid
Formazioni ufficiali Atalanta Fiorentina, le scelte dei due tecnici per la tredicesima giornata di Serie A
Formazioni ufficiali Atalanta Fiorentina, le scelte dei due tecnici per la tredicesima giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 18 al New Balance Arena
Le formazioni ufficiali di Atalanta Fiorentina, match delle 18 e valido per la tredicesima giornata di Serie A 2025/2026.
L’avvio complicato di stagione, il cambio panchina e il tentativo di ripartire sotto una nuova guida. Atalanta Fiorentina, match delle 18, è anche la volontà di riscrivere una stagione sin qui sottotono di entrambe. Palladino cercercherà di dare continuità all’ottima trasferta europea in casa dell’Eintracht, prima vittoria sulla panchina dei nerazzurri.
Lo farà contro il suo passato, quella Fiorentina lasciata in estate ed anch’essa in crisi, con Vanoli seguito al breve ritorno viola Pioli e chiamato a scacciare gli spettri di una possibile retrocessione dei toscani, ultimi in classifica a pari punti del Verona con soli 6 punti conquistati e a 4 lunghezze dalla zona salvezza.
FORMAZIONI UFFICIALI
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere; Scamacca, Lookman. Allenatore: Raffaele Palladino.
FIORENTINA (3‑5‑2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Piccoli, Kean. Allenatore: Paolo Vanoli.
Atletico Madrid, premi a Simeone e Griezmann: allenatore e giocatore ricevono il Golden Foot 2025 dal World Champions Club! La motivazione
Atletico Madrid Inter, Gimenez ha fatto sorridere Simeone. Ma Chivu può essere di un dato registrato dalla sua squadra