Atalanta News
Formazioni ufficiali Atalanta Inter, le scelte dei due tecnici per il match della 17a giornata di Serie A
Formazioni ufficiali Atalanta Inter, le scelte dei due tecnici per il match valido per la 17a giornata di Serie A della New Balance Arena
Alla New Balance Arena di Bergamo, alle 20.45, va in scena Atalanta Inter, match valido per la 17ª giornata di Serie A 2025/2026.
Sfida dal peso specifico elevato per entrambe le squadre. Da una parte l’Atalanta di Raffaele Palladino, chiamata a dare continuità ai segnali positivi mostrati nelle ultime uscite e a conquistare punti fondamentali per risalire una classifica che, al momento, non rispecchia appieno le ambizioni della Dea.
Dall’altra l’Inter di Cristian Chivu, impegnata a rispondere ai successi di Napoli e Milan per restare agganciata alla vetta e, allo stesso tempo, riallungare il margine sulla Juventus nella corsa Scudetto.
Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori per il big match di Bergamo.
FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA INTER
ATALANTA (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 19 Djimsiti, 4 Hien, 23 Kolasinac; 77 Zappacosta, 15 De Roon, 13 Ederson, 59 Zalewski; 17 De Ketelaere, 8 Pasalic; 9 Scamacca.
A disposizione: 31 Rossi, 57 Sportiello, 6 Musah, 7 Sulemana, 10 Samardzic, 42 Scalvini, 43 Comi, 44 Brescianini, 47 Bernasconi, 69 Ahanor, 70 Maldini, 90 Krstovic.
Allenatore: Raffaele Palladino.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.
A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 43 Cocchi, 47 Spinaccè, 50 Cinquegrano, 94 Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.
Calcio d’inizio fissato per le 20.45, con la Dea a caccia di conferme davanti al proprio pubblico e i nerazzurri determinati a non perdere terreno nella lotta per il titolo.