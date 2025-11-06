Bologna News
Formazioni ufficiali Bologna Brann, le scelte dei due tecnici per il match della quarta giornata di Europa League
Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Bologna Brann, match della quarta giornata di Europa League, in campo alle 21 allo stadio Dall’Ara di Bologna.
Dopo 4 punti nelle prime tre partite, il Bologna cerca il secondo successo consecutivo ospitando la squadra norvegese allenata da Freyr Akexandersson, con l’obiettivo di risalire la classifica della competizione scavalcando proprio gli avversari odierni, che forti di due vittorie e una sola sconfitta, arrivano a questo turno all’ottavo posto del maxi-campionato
FORMAZIONI UFFICIALI
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumi, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Bernardeschi, Fabbian, Cambiaghi; Castro.
A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Orsolini, Rowe, Casale, Zortea, Odgard, Dallinga, Miranda, Vitik.
Allenatore: Vincenzo Italiano.
BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Raeve, Helland, Sery Larsen, Dragsnes; Kornvig, Sorensen, Gudmundsson; Mathisen, Finne, Haaland.
A disposizione: Bramel, Pallesen, Boakye, Hansen, Castro, Soltvedt, Pedersen, Sande, Laegreid, Remmem.
