Formazioni ufficiali Bologna Brann: le scelte di Italiano per il ritorno dei playoff di Europa League

L’attesa è finita allo Stadio Renato Dall’Ara, dove tra pochi minuti si accenderanno i riflettori sulla sfida di ritorno dei playoff di Europa League tra Bologna e Brann. Gli emiliani, guidati da Vincenzo Italiano, partono con il prezioso vantaggio conquistato giovedì scorso in Norvegia. La gara di andata è infatti terminata 0-1 grazie alla rete decisiva di Santiago Castro.

Le due formazioni si conoscono bene: si erano già incrociate durante la 4ª giornata della League Phase. In quell’occasione il match terminò sullo 0-0, con i rossoblù costretti a difendersi in dieci uomini dal 23′ del primo tempo a causa dell’espulsione di Charalampos Lykogiannis.

Il momento di forma delle due squadre

Archiviata la delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia subita per mano della Lazio, il Bologna ha ritrovato brillantezza. Il recente successo contro l’Udinese ha sancito la terza vittoria consecutiva in Serie A. Attualmente, la compagine emiliana occupa l’ottava posizione in classifica, distante 9 punti da Atalanta e Como, ma resta determinata a rincorrere un piazzamento europeo per la prossima stagione.

Discorso diverso per il Brann, allenato da Joachim Alexandersson. I norvegesi hanno già concluso il proprio campionato nazionale (l’Eliteserien) piazzandosi al quarto posto, utile per i preliminari di Conference League. Essendo il torneo finito, la squadra si mantiene in forma tramite amichevoli, pareggiando recentemente 2-2 contro il Sotra (club di terza serie).

Le formazioni ufficiali

Di seguito gli undici scelti dai due allenatori per il match di questa sera:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumí, Zortea; Freuler, Moro, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Rowe. All: Italiano

BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Pallesen, Boakye, Soltvedt; Ingason, Sorensen, Myhre; Mathisen, Holm, Thorsteinsson. All. Alexandersson