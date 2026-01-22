Europa League
Formazioni ufficiali Bologna Celtic: le scelte di Italiano e O’Neil
Formazioni ufficiali Bologna Celtic: le scelte di Vincenzo Italiano e Martin O’Neil per la sfida del 7° turno di Europa League 2025/26
Al “Dall’Ara” va in scena una sfida cruciale per il destino europeo. Il Bologna di Vincenzo Italiano ospita il Celtic per la settima giornata di Europa League. I Rossoblù, attualmente tredicesimi, puntano al bottino pieno per insidiare la zona ottavi diretti, distante solo due lunghezze. Di fronte troveranno gli scozzesi guidati dal veterano Martin O’Neill, imbattuto dal suo ritorno in panchina e aggrappati al 24° posto, l’ultimo utile per gli spareggi. Fischio d’inizio alle 21:00. Di seguito le scelte dei due tecnici.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Moro, Pobega; Rowe, Ferguson, Dominguez; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano.
A disposizione: Ravaglia, Pessina, Holm, Orsolini, Odgaard, Lykogiannis, Cambiaghi, Vitik, Baroncioni, Lai, Castaldo, Negri.
CELTIC (4-3-3): Schmeichel; Donovan, Trusty, Scales, Tierney; McGregor, Hatate, Engels; Yang, Maeda, Tounekti. Allenatore: Martin O’Neil.
A disposizione: Sinisalo, Doohan, Nygren, Balikwisha, McCowan, Kenny, Paulo Bernardo, Murray, Forrest, McArdle, Ralston, Isiguzo.
