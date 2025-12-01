 Formazioni ufficiali Bologna Cremonese, ecco le scelte
Connect with us

Bologna News

Formazioni ufficiali Bologna Cremonese, ecco le scelte dei due allenatori

Avatar di Filippo Davide Di Santo

Published

35 minuti ago

on

By

Vincenzo Italiano

Formazioni ufficiali Bologna Cremonese, le scelte dei due allenatori per il match di oggi: tutti i dettagli

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Bologna Cremonese Il match in campo alle 20:45 è valido per la giornata di Serie A 2025/2026.

FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Lucumì, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Payero, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

Related Topics:

Bologna News

Convocati Bologna, ecco le scelte di Vincenzo Italia per il match contro la Cremonese della tredicesima giornata! La decisione su Immobile

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 giorno ago

on

30 Novembre 2025

By

Immobile
Continue Reading

Bologna News

Calciomercato Bologna, la società rossoblu punta tutto su quel giocatore. La situazione non lascia dubbi!

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 giorni ago

on

29 Novembre 2025

By

Giovanni Sartori
Continue Reading