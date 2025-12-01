Formazioni ufficiali Bologna Cremonese, ecco le scelte dei due allenatori

Bologna News
Formazioni ufficiali Bologna Cremonese, le scelte dei due allenatori per il match di oggi: tutti i dettagli
Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Bologna Cremonese Il match in campo alle 20:45 è valido per la giornata di Serie A 2025/2026.
FORMAZIONI UFFICIALI
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Lucumì, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Payero, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola
