 Formazioni ufficiali Bologna Pisa, le scelte in vista del match di Serie A - Calcio News 24
Formazioni ufficiali Bologna Pisa, le scelte in vista del match di Serie A

37 minuti ago

Vincenzo Italiano

Formazioni ufficiali Bologna Pisa, le scelte in vista del match di Serie A. Il punto

Oggi la sfida valida per l’attuale giornata di Serie A Bologna Pisa. Ecco gli schieramenti del match.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga.

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Akinsanmiro, Marin, Vural, Leris; Tramoni, Nzola.

