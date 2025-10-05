Formazioni ufficiali Bologna Pisa, le scelte in vista del match di Serie A - Calcio News 24

Bologna News
Formazioni ufficiali Bologna Pisa, le scelte in vista del match di Serie A
Formazioni ufficiali Bologna Pisa, le scelte in vista del match di Serie A. Il punto
Oggi la sfida valida per l’attuale giornata di Serie A Bologna Pisa. Ecco gli schieramenti del match.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga.
PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Akinsanmiro, Marin, Vural, Leris; Tramoni, Nzola.
Calciomercato Bologna, Skorupski è pronto a rinnovare con i rossoblu? La situazione
Bologna, perché hai la pareggite? Italiano non è preoccupato. I 3 motivi per superare il momento negativo
Ultimissime
video
Hanno Detto1 settimana ago
Conferenza stampa Tudor pre Juve Atalanta: «Conceicao? Ha avuto un problemino, vediamo domani. Cambiaso? Potenzialmente è un giocatore da miglior club al mondo»
Conferenza stampa Tudor pre Juve Atalanta: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 5ª giornata di Serie A 2025/26...