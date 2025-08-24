 Formazioni ufficiali Cagliari Fiorentina, gli schieramenti del match di Serie A - Calcio News 24
Formazioni ufficiali Cagliari Fiorentina, gli schieramenti del match di Serie A

33 minuti ago

Formazioni ufficiali Cagliari Fiorentina, le scelte dei due allenatori per il match valido per la prima giornata del campionato di Serie A

Oggi la sfida valida per la prima giornata di Serie A Cagliari Fiorentina. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Folorunsho; Felici, S. Esposito, Luvumbo. All. Pisacane (da confermare)

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Ndour; Kean. All. Pioli

