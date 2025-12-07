 Formazioni ufficiali Cagliari Roma: le scelte di Pisacane e Gasperini per la partita di Serie A
Formazioni ufficiali Cagliari Roma: le scelte di Pisacane e Gasperini per la partita di Serie A

Formazioni ufficiali Cagliari Roma. Le scelte dei sardi e dei giallorossi per una sfida di campionato molto delicata. Ecco tutti i dettagli

Le formazioni ufficiali di Cagliari Roma. Le due squadre hanno reso note le scelte per il match delle 15.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Luperto, Ju. Rodriguez, Zappa; Palestra, Folorunsho, Prati, Deiola, Obert; Esposito, Borrelli. All. Pisacane

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Konè, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Baldanzi. All. Gasperini

