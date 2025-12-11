Formazioni ufficiali Celtic Roma, le scelte di Gasperini per il match d’Europa League

Formazioni ufficiali Celtic Roma: Gasperini sorprende, Dybala in panchina e spazio ai giovani. Il punto

L’attenzione è tutta puntata sul match delle 21, quando andrà in scena Celtic-Roma, valido per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Una sfida fondamentale per i giallorossi, reduci da due brutte cadute in campionato contro Napoli e Cagliari e chiamati a ritrovare immediatamente fiducia e punti in una competizione che, fin qui, ha offerto maggiori soddisfazioni. In questo contesto, le Formazioni ufficiali Celtic Roma assumono un’importanza particolare, rivelando le scelte definitive dei due allenatori.

Da una parte Wilfried Nancy, che vuole sfruttare il fattore casa per frenare una Roma alla ricerca di riscatto; dall’altra Gian Piero Gasperini, che opta per scelte coraggiose e per qualche sorpresa nell’undici titolare. La più evidente riguarda Paulo Dybala: l’argentino, ancora non al meglio, parte dalla panchina. Al centro dell’attacco spazio invece a Evan Ferguson, chiamato a guidare la manovra offensiva con fisicità e profondità.

Sorprese anche a centrocampo: tra i titolari figura Nicolò Pisilli, giovane talento cresciuto nel vivaio romanista, che Gasperini ha deciso di premiare con una maglia dal primo minuto. Accanto a lui El Aynaoui, Celik e Rensch a completare il reparto in un 3-4-2-1 molto dinamico.

Di seguito le Formazioni ufficiali Celtic Roma, decisive per l’equilibrio della gara:

Celtic (3-4-3): Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney; Yang, McGregor, Engels, Tounekti; Hatate, Maeda, Nygren.

All.: Nancy

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Pisilli, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Ferguson.

All.: Gasperini

Con queste Formazioni ufficiali Celtic Roma, la partita si preannuncia intensa e ricca di temi tattici, tra la voglia di riscatto della Roma e l’ambizione del Celtic di giocarsi le ultime carte in Europa. I giallorossi, nonostante le assenze e le scelte forti, vanno a caccia di una vittoria fondamentale per tornare a respirare.