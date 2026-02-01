Formazioni ufficiali Como Atalanta: la scelte di Fabregas e Palladino per il match di Serie A, valido per la 23ª giornata 2025/26

La domenica della 23ª giornata di Serie A si accende sulle rive del lago con una sfida che promette spettacolo e gol. Alle ore 15:00, allo Stadio Giuseppe Sinigaglia, va in scena Como-Atalanta, un derby lombardo che quest’anno vale un pezzo d’Europa che conta. Le due squadre arrivano all’appuntamento con stati d’animo opposti: l’euforia dei padroni di casa contro la voglia di riscatto degli ospiti.

Qui Como: la macchina perfetta di Fabregas

Il Como di Cesc Fabregas è, numeri alla mano, la squadra più in forma del campionato. L’allenatore spagnolo ha trasformato i lariani in una corazzata offensiva: reduci da 3 vittorie consecutive, hanno segnato ben 12 reti nelle ultime uscite (media mostruosa di 4 a partita), subendone solo una. Con 40 punti e il secondo miglior attacco della Serie A (37 gol, dietro solo all’Inter), il Como vede la zona Champions distante solo 3 lunghezze. Per l’assalto odierno, Fabregas si affida al talento cristallino di Nico Paz, il trequartista argentino che sta illuminando la Serie A, a supporto del bomber greco Anastasios Douvikas.

Qui Atalanta: Palladino cerca il blitz per accorciare

Sull’altra sponda c’è l’Atalanta di Raffaele Palladino. Il tecnico campano deve gestire le scorie europee dopo le due sconfitte in Champions League (contro Athletic Bilbao e Union Saint-Gilloise) che hanno condannato la Dea ai playoff contro il Dortmund. In campionato, però, i bergamaschi sono vivi: settimi a 35 punti, con una vittoria oggi si porterebbero a sole due lunghezze proprio dal Como, riaprendo totalmente la corsa al quarto posto. Palladino punta sulla fisicità di Gianluca Scamacca, supportato dalla qualità di Charles De Ketelaere.

Le scelte ufficiali: le formazioni

Ecco le decisioni definitive dei due allenatori appena comunicate: