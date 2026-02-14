Formazioni ufficiali Como Fiorentina: le scelte di Fabregas e Vanoli per il match di Serie A, valido per la 25ª giornata 2025/26

Un sabato pomeriggio di passione apre il programma della Serie A, mettendo di fronte due delle realtà più discusse — per motivi opposti — di questo campionato. Allo stadio Sinigaglia, con calcio d’inizio alle ore 15:00, va in scena Como-Fiorentina, una partita che vale molto più dei semplici tre punti in palio.

Il momento delle squadre: entusiasmo contro crisi

Da una parte c’è il Como di Cesc Fabregas. I lariani arrivano all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo: la recente vittoria contro il Napoli nei quarti di Coppa Italia ha regalato una storica semifinale attesa da quarant’anni. L’obiettivo ora è mantenere il passo in campionato per restare agganciati al treno che porta alla prossima Champions League.

Dall’altra parte della barricata c’è una Fiorentina che fatica a uscire dal tunnel. La formazione toscana, guidata da Paolo Vanoli, vive un 2026 da incubo. Dopo le sconfitte con Cagliari e Napoli e il beffardo pareggio in extremis contro il Torino, la classifica fa paura: la zona salvezza non è ancora così distante e serve una scossa immediata.

Le scelte: qualità per Fabregas, tridente per Vanoli

Le distinte ufficiali confermano le intenzioni bellicose dei due tecnici. Fabregas si affida al suo collaudato 4-2-3-1. La regia offensiva è nei piedi di Nico Paz e del croato Martin Baturina. In avanti, spazio al greco Tasos Douvikas come terminale offensivo.

Vanoli risponde con un 4-3-3 che cerca equilibrio e gol. Tra i pali c’è l’esperienza infinita di David De Gea, mentre a centrocampo le chiavi della manovra sono affidate a Nicolò Fagioli. Davanti, il peso dell’attacco è tutto sulle spalle di Moise Kean, supportato sugli esterni da Harrison e Solomon.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Baturina; Douvikas. A disposizione: Cavlina, Tornqvist, Vigorito, Moreno, Smolcic, Diego Carlos, Van Der Brempt, Sergi Roberto, Caqueret, Rodriguez, Addai, Lahdo, Morata. Allenatore: Cesc Fabregas.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Solomon. A disposizione: Christensen, Lezzerini, Kouadio, Comuzzo, Balbo, Fortini, Gosens, Fabbian, Fazzini, Ndour, Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli.