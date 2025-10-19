 Formazioni ufficiali Como Juve, le scelte in vista del match di oggi - Calcio News 24
Formazioni ufficiali Como Juve, le scelte in vista del match di oggi

5 minuti ago

Formazioni ufficiali Como Juve, le scelte in vista del match di Serie A. Il punto

Oggi la sfida valida per l’attuale giornata di Serie A Como Juve. Ecco gli schieramenti del match.

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Kempf, Ramon, Alberto Moreno; da Cunha, Perrone, Caqueret; Paz, Morata, Vojvoda. All. Guindos.

JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceiçao, David, Yildiz. All. Tudor. A disp. Perin, Scaglia, Gatti, Vlahovic, Adzic, Kostic, Openda, McKennie, Joao Mario

