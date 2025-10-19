Formazioni ufficiali Como Juve, le scelte in vista del match di oggi - Calcio News 24

Como News
Formazioni ufficiali Como Juve, le scelte in vista del match di oggi
Formazioni ufficiali Como Juve, le scelte in vista del match di Serie A. Il punto
Oggi la sfida valida per l’attuale giornata di Serie A Como Juve. Ecco gli schieramenti del match.
COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Kempf, Ramon, Alberto Moreno; da Cunha, Perrone, Caqueret; Paz, Morata, Vojvoda. All. Guindos.
JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceiçao, David, Yildiz. All. Tudor. A disp. Perin, Scaglia, Gatti, Vlahovic, Adzic, Kostic, Openda, McKennie, Joao Mario
