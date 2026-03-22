Formazioni ufficiali Como Pisa: le scelte di Fabregas e Hiljemark

Formazioni ufficiali Como Pisa: le scelte di Cesc Fabregas e Oscar Hiljemark per il match valevole per il 30° turno di Serie A 2025/26

Il Sinigallia si prepara a ospitare una sfida decisiva per la 30ª giornata di Serie A tra Como e Pisa, due squadre con obiettivi molto diversi in questa fase della stagione. La squadra di Cesc Fabregas, reduce dalla vittoria contro la Roma – diretta concorrente per i posti Champions – si presenta con l’intenzione di consolidare la sua posizione tra le prime quattro della classifica. Il calendario per il Como appare favorevole, con soli due scontri diretti restanti contro Inter e Napoli, entrambe squadre da affrontare nelle prossime settimane.

Dopo un periodo difficile, il Pisa ha ritrovato la vittoria nell’ultima giornata, battendo il Cagliari e uscendo dalla zona retrocessione. La squadra allenata da Oscar Hiljemark ha guadagnato tre punti fondamentali, superando il Verona in classifica grazie a una migliore differenza reti, portandosi così a 18 punti.

Con le formazioni ufficiali già annunciate, il match si preannuncia ricco di emozioni, con il Como che cercherà di sfruttare il fattore casa per fare un altro passo importante verso la qualificazione alle competizioni europee, mentre il Pisa avrà l’opportunità di continuare la sua risalita e consolidare la salvezza. La sfida è fondamentale per entrambe le squadre, che si giocano punti cruciali in ottica futura.

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COMO (4-2-3-1): Butez; Var Der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz, Diao; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas

A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Valle, Goldaniga, Caqueret, Morata, Sergi Roberto, Lahdo, Kuhn, Baturina, Smolcic, Vojvoda, De Paoli.

PISA (3-4-2-1):Nicolas; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Leris, Hojholt, Loyola, Angori; Tramoni, Moreo. Allenatore: Oscar Hiljemark

A disposizione: Semper, Luppichini, Bozhinov, Meister, Tourè, Illing-Junior, Stengs, Coppola, Calabresi, Piccinini, Bettazzi, Stojilkovic, Pereira.