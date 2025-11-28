Como News
Formazioni ufficiali Como Sassuolo, le scelte dei due tecnici per il match della tredicesima giornata in campo al Sinigaglia alle 20.45
Sono arrivate le formazioni ufficiali per Como Sassuolo, anticipo della 13ª giornata del campionato di Serie A.
Il Como cambia qualcosa rispetto alla vittoria per 5-1 contro il Torino nel turno precedente. Vojvoda e Moreno prenderanno il posto di Smokic e Valle sugli esterni di difesa, mentre Caqueret entra a centrocampo al posto di Da Cunha. In attacco, invece, Douvikas prenderà il posto di Morata.
Il Sassuolo cambia due elementi rispetto al pareggio per 2-2 con il Pisa: Doig ritorna titolare a sinistra al posto di Candé, mentre in attacco Laurienté prende il posto di Fadera.
FORMAZIONI UFFICIALI
Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Diego Carlos, Ramon, Moreno; Perrone, Caqueret; Addai, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Laurientè. Allenatore: Grosso.
