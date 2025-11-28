 Formazioni ufficiali Como Sassuolo, le scelte dei tecnici
Connect with us

Como News

Formazioni ufficiali Como Sassuolo, le scelte dei due tecnici per il match della tredicesima giornata

Avatar di Paolo Moramarco

Published

8 minuti ago

on

By

Fabregas

Formazioni ufficiali Como Sassuolo, le scelte dei due tecnici per il match della tredicesima giornata in campo al Sinigaglia alle 20.45

Sono arrivate le formazioni ufficiali per Como Sassuolo, anticipo della 13ª giornata del campionato di Serie A.

Il Como cambia qualcosa rispetto alla vittoria per 5-1 contro il Torino nel turno precedente. Vojvoda e Moreno prenderanno il posto di Smokic e Valle sugli esterni di difesa, mentre Caqueret entra a centrocampo al posto di Da Cunha. In attacco, invece, Douvikas prenderà il posto di Morata.

Il Sassuolo cambia due elementi rispetto al pareggio per 2-2 con il Pisa: Doig ritorna titolare a sinistra al posto di Candé, mentre in attacco Laurienté prende il posto di Fadera.

FORMAZIONI UFFICIALI

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Diego Carlos, Ramon, Moreno; Perrone, Caqueret; Addai, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Laurientè. Allenatore: Grosso.

Related Topics:

Calcio Femminile

Calcio femminile, una partita di Serie B in uno stadio di Serie A! Il Sinigaglia apre le porte al Como 1907 di Selena Mazzantini per il match contro la San Marino Academy

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

7 ore ago

on

28 Novembre 2025

By

stadio como
Continue Reading

Hanno Detto

Como, Fabregas svela: «A volte si perde pur giocando bene. Quando sei alla Juve, al Milan… è diverso»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

12 ore ago

on

28 Novembre 2025

By

fabregas calciomercato como
Continue Reading