 Formazioni ufficiali Cremonese Juve, le scelte in vista della sfida di Serie A! Gli schieramenti di Nicola e Spalletti
19 minuti ago

Ecco le formazioni ufficiali di Cremonese Juve, sfida valida per la decima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di Nicola e Spalletti per la sfida di campionato delle 20:45

FORMAZIONI UFFICIALI CREMONESE JUVE

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Davide Nicola.

JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti, McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Openda, Vlahovic, Kostic. Allenatore: Luciano Spalletti.

LEGGI ANCHE – Compleanno Juventus, Del Piero emoziona i tifosi nel giorno dell’anniversario: «Siamo la Juventus, dal 1897 e per sempre» – VIDEO

