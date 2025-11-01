Juventus News
Formazioni ufficiali Cremonese Juve, le scelte in vista della sfida di Serie A! Gli schieramenti di Nicola e Spalletti
Formazioni ufficiali Cremonese Juve, le scelte dei due tecnici in vista della sfida valida per la decima giornata di Serie A 2025/2026
Ecco le formazioni ufficiali di Cremonese Juve, sfida valida per la decima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di Nicola e Spalletti per la sfida di campionato delle 20:45
FORMAZIONI UFFICIALI CREMONESE JUVE
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Davide Nicola.
JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti, McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Openda, Vlahovic, Kostic. Allenatore: Luciano Spalletti.
LEGGI ANCHE – Compleanno Juventus, Del Piero emoziona i tifosi nel giorno dell’anniversario: «Siamo la Juventus, dal 1897 e per sempre» – VIDEO
Cremonese Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match
Calciomercato Juventus, clamorosa indiscrezione: possibile scambio con l’Inter a gennaio. Cosa sappiamo su questa operazione di calciomercato
Ultimissime
video
Conferenza stampa Spalletti: «Spero di poter rientrare nel giro scudetto. Assoluto rispetto del lavoro di Tudor. Su Vlahovic e Koopmeiners…»
Conferenza stampa Spalletti: le sue dichiarazioni come nuovo allenatore della Juventus. Segui LIVE qui le sue prime parole (Andrea Bargione...