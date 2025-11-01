Compleanno Juventus, Del Piero emoziona i tifosi nel giorno dell’anniversario: «Siamo la Juventus, dal 1897 e per sempre» – VIDEO

Juventus News
Compleanno Juventus, Del Piero fa vibrare i tifosi: «Siamo eleganza, tradizione, orgoglio italiano. La storia continua» – VIDEO
Nel giorno in cui la Juventus celebra le proprie origini – 1° novembre 1897, 128 anni di storia – il club bianconero ha scelto il suo simbolo più eterno, Alessandro Del Piero, per dare corpo e voce al significato profondo di indossare questa maglia. In un video emozionante diffuso stamattina sui canali ufficiali, l’ex capitano ha interpretato l’anima della Vecchia Signora: un’anima che, fedele al suo nome, resta per sempre “giovane”.
Del Piero e il manifesto della “Gioventù” Le sue parole non sono semplici ricordi, ma un vero manifesto: un richiamo ai valori fondanti della Juventus, che superano il risultato del campo e si trasformano in stile, identità, appartenenza. Un messaggio forte, che arriva in un momento di transizione e difficoltà – con l’addio a Tudor e l’arrivo di Spalletti – per ricordare a tutti cosa significhi essere Juventus e quale sia la strada da percorrere.
IL NOME È IDENTITÀ – «Il nostro nome è identità, significa gioventù. Nati nel 1897, ma non è il tempo a definirci. Siamo simbolo di eleganza, tradizione, orgoglio italiano cucito addosso come una seconda pelle».
GUARDARE OLTRE – «Abbiamo radici profonde, il desiderio costante di andare oltre, di migliorare sempre. Siamo dove il tempo non è ancora arrivato».
NON SOLO VITTORIE, MA STILE – «Il nostro successo non sta solo nelle vittorie. È stile nel modo in cui vinciamo, è classe in ogni sfida. La nostra storia continua, si scrive oggi, si scrive domani. Siamo la Juventus, dal 1897 e per sempre».
