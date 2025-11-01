Yildiz Juve, il turco assente con la Cremonese: ecco le novità direttamente dalla Continassa! Le ultimissime in vista della Champions League

Yildiz Juve, non è a disposizione per la sfida di campionato contro la Cremonese, ma i bianconeri contano di riaverlo già in Champions League

L’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus parte con un ostacolo pesante. Alla sua prima uscita ufficiale, questa sera alle 20:45 sul campo della Cremonese, il nuovo tecnico dovrà rinunciare al talento più brillante della rosa: Kenan Yildiz. Il gioiello turco non figura tra i convocati, come anticipato da Juventusnews24, per una scelta condivisa con staff tecnico e medico. Non si tratta di un nuovo infortunio, ma di una decisione precauzionale.

Yildiz, stop programmato per il ginocchio

Il forfait non è legato a un trauma recente, bensì alla gestione di una tendinopatia rotulea cronica al ginocchio sinistro, con cui Yildiz convive da circa un anno. Un’infiammazione che, se non monitorata, rischia di trasformarsi in un problema ben più serio. Dopo settimane di utilizzo continuo e con un calendario fitto di impegni, la società ha scelto di fermarlo ora per preservarne la condizione fisica. Tudor lo aveva definito “il giocatore più importante della rosa”: un patrimonio da proteggere.

Obiettivo Sporting Lisbona

La priorità è averlo al top per la sfida di martedì 4 novembre contro lo Sporting Lisbona all’Allianz Stadium, match cruciale di Champions League per tenere vive le speranze di qualificazione ai playoff. Con soli 2 punti raccolti nelle prime tre gare europee, la Juve non può permettersi passi falsi.

Spalletti costretto a reinventare l’attacco

Per Spalletti, che ha avuto appena un allenamento a disposizione, si tratta della prima vera tegola della sua gestione. Oltre a Yildiz, mancherà anche Lloyd Kelly per un affaticamento muscolare. Il tecnico dovrà quindi ridisegnare il reparto offensivo, valutando soluzioni alternative come il tridente pesante con Vlahovic, Conceicao e Openda.

La trasferta di Cremona diventa così il primo banco di prova per una Juventus priva, per una notte, del suo numero 10. Una rinuncia dolorosa, ma necessaria per garantire che Yildiz torni al meglio nei momenti decisivi della stagione.

LEGGI ANCHE – Convocati Juve per la partita contro la Cremonese: ecco le scelte di Spalletti per il match dello Zini: due assenze importanti!

