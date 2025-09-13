 Formazioni ufficiali Fiorentina Napoli, ecco gli schieramenti del match di Serie A - Calcio News 24
Formazioni ufficiali Fiorentina Napoli, ecco gli schieramenti del match di Serie A

Formazioni ufficiali Fiorentina Napoli, le scelte in vista del match tra rossoblu e rossoneri. Il punto

Oggi la sfida valida per la terza giornata di Serie A Fiorentina Napoli. Ecco gli schieramenti del match.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Sohm, Mandragora, Fagioli, Gosens; Dzeko, Kean. All.: Pioli.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All.: Conte.

