Formazioni ufficiali Fiorentina Roma, ecco gli schieramenti - Calcio News 24

 Formazioni ufficiali Fiorentina Roma, ecco gli schieramenti
Fiorentina News

Formazioni ufficiali Fiorentina Roma, ecco gli schieramenti

32 minuti ago

Gasperini

Formazioni ufficiali Fiorentina Roma, le scelte in vista del match di Serie A. Il punto

Oggi la sfida valida per l’attuale giornata di Serie A Fiorentina Roma. Ecco gli schieramenti del match.

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Gudmundsson; Kean.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Baldanzi; Dovbyk.

Fiorentina News

