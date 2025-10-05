Formazioni ufficiali Fiorentina Roma, ecco gli schieramenti - Calcio News 24

Fiorentina News
Formazioni ufficiali Fiorentina Roma, ecco gli schieramenti
Formazioni ufficiali Fiorentina Roma, le scelte in vista del match di Serie A. Il punto
Oggi la sfida valida per l’attuale giornata di Serie A Fiorentina Roma. Ecco gli schieramenti del match.
FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Gudmundsson; Kean.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Baldanzi; Dovbyk.
Fiorentina, servono i gol di Kean per battere la Roma: l’analisi del match
Italia, Gattuso ha scelto il sostituto dell’infortunato Zaccagni: convocato lui
