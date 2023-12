Formazioni ufficiali Fiorentina-Salernitana: le scelte dei due tecnici

Alle 15 scenderanno in campo Fiorentina e Salernitana per la 14esima giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali

Alle 15 scenderanno in campo Fiorentina e Salernitana al Franchi per la sfida valida per la 14esima giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Sottil; Beltran. A disposizione: Vannucchi, Christensen, Lopez, Gonzalez, Nzola, Infantino, Mina, Martinez Quarta, Mandragora, Parisi, Pierozzi, Barak, Amatucci, Brekalo, Kouamé. Allenatore: Vincenzo Italiano.

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Fazio, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos; Ikwuemesi. A disposizione: Fiorillo, Salvati, Sambia, Martegani, Simy, Dia, Botheim, Cabral, Gyomber, Maggiore, Bronn, Tchaouna, Lovato, Legowski. Allenatore: Filippo Inzaghi.