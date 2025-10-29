Formazioni ufficiali Genoa Cremonese, le scelte dei due tecnici per il match

Genoa News
Formazioni ufficiali Genoa Cremonese, le scelte di Vieira e Nicola per il match della nona giornata di Serie A che si terrà alle 20.45 al Marassi
Sono state diramate le formazioni ufficiali del match tra Genoa e Cremonese valido per la nona giornata di Serie A 2025/2026. La sfida avrà inizio alle ore 20.45 di mercoledì 29 ottobre al Marassi di Genova.
Un match che si rivela qualcosa in più di un semplice scontro diretto per la salvezza, con il Genoa ultimo in classifica, che dovrà ospitare la Cremonese di Nicola sempre più sorpessa del campionato. La squadra lombarda, infatti, attualmente a metà classifica con 11 punti, non vince dalla seconda giornata, ma continua a mantenere un importante vantaggio sulla zona retroscessione.
FORMAZIONI UFFICIALI
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Malinowskyi; Cornet, Valentin Carboni, Ellertson; Ekhator. Allenatore: Patrick Vieira.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Vandeputte, Bondo, Payero, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Davide Nicola
