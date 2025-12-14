Genoa News
Formazioni ufficiali Genoa Inter, le scelte dei due allenatori per la quindicesima giornata di Serie A
FORMAZIONI UFFICIALI GENOA INTER
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore Daniele De Rossi.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro, Pio Esposito.
