Formazioni ufficiali Genoa Torino: i titolari di De Rossi e Baroni per il match

Formazioni ufficiali Genoa Torino, gli schieramenti scelti da Daniele De Rossi e Baroni per la partita valida per la giornata numero 26 di Serie A

Il pranzo della domenica offre un incrocio, pericolosissimo, a Marassi. Genoa Torino si sfidano in un clima che si preannuncia incandescente. I granata, fermi a quota 27 punti in classifica, sentono il fiato sul collo dei rossoblù, distanti appena tre lunghezze. Per Marco Baroni è un dentro o fuori: la crisi di risultati ha assottigliato il margine sulla zona calda, rendendo la trasferta in terra ligure uno spartiacque decisivo per il futuro della stagione (se non della panchina). Dall’altra parte ecco il “Grifone”. I liguri volano sulle ali dell’entusiasmo targato Daniele De Rossi. Uno stadio verso il tutto esaurito spingerà i padroni di casa verso l’aggancio in classifica. Attenzione, anche il Toro non sarà solo: malgrado le recenti contestazioni, saranno tanti i tifosi piemontesi presenti nel settore ospiti. Chi avrà la meglio? Non ci resta che dare un’occhiata alle formazioni ufficiali Genoa Torino.

Formazioni ufficiali Genoa Torino:

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Genoa (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson; Baldanzi; Ekuban, Colombo. A disposizione: Leali, Sommariva, Martin, Amorim, Vitinha, Messias, Zatterstrom, Onana, Sabelli, Ekhator, Cornet, Masini, Doucoure. Allenatore: De Rossi.

Torino (3–5-2): Paleari; Coco, Maripan, Ebosse; Lazaro, Vlasic, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Simeone, Kulenovic. A disposizione: Israel, Siviero, Prati, Ilic, Anjorin, Pedersen, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Marianucci, Ismajli, Tameze, Zapata, Njie. Allenatore: Baroni.