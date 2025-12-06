Ultime Notizie
Formazioni ufficiali Inter Como, le scelte dei due tecnici in vista della sfida delle 18 valida per la 14a giornata di Serie A
Alle 18 in campo Inter Como, match valido per la 14a giornata di Serie A 2025/2026. Cristian Chivu e Cesc Fabregas hanno annunciato le formazioni ufficiali dell’incontro: un vero e proprio scontro diretto per la zona Champions League, con il Como a sole 3 lunghezze dall’Inter e a ridosso del 4° posto occupato dalla Roma.
Per i nerazzurri, la chance di andare in vetta alla classifica, almeno momentaneamente, e mettere pressione su Milan e Napoli, in campo nei prossimi giorni contro Torino (i rossoneri, lunedì) e Juventus (i partenopei, domenica).
FORMAZIONI UFFICIALI INTER COMO
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.
A disposizione: 13 Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 43 Cocchi, 49 Maye, 94 Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.
COMO (4-2-3-1): 1 Butez; 27 Posch, 14 Ramon, 34 Diego Carlos, 3 Valle; 23 Perrone, 33 Da Cunha; 42 Addai, 10 Paz, 17 Rodriguez; 7 Morata.
A disposizione: 22 Vigorito, 44 Cavlina, 2 Kempf, 6 Caqueret, 11 Douvikas, 18 Moreno, 19 Kühn, 20 Baturina, 28 Smolcic, 31 Vojvoda, 38 Diao, 77 Van Der Brempt, 99 Cerri.
Allenatore: Cesc Fabregas
Diretta gol Serie A LIVE: questa sera Verona Atalanta. Alle 18 c’è Inter Como: a breve il calcio d’inizio!
Inter-Como streaming gratis? Dove vedere la diretta live
