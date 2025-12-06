Formazioni ufficiali Inter Como, le scelte dei due tecnici in vista della sfida delle 18 valida per la 14a giornata di Serie A

Formazioni ufficiali Inter Como, le scelte di Chivu e Fabreagas per il match di San Siro che avrà inizio alle 18 e valido per la 14a giornata di Serie A

Alle 18 in campo Inter Como, match valido per la 14a giornata di Serie A 2025/2026. Cristian Chivu e Cesc Fabregas hanno annunciato le formazioni ufficiali dell’incontro: un vero e proprio scontro diretto per la zona Champions League, con il Como a sole 3 lunghezze dall’Inter e a ridosso del 4° posto occupato dalla Roma.

Per i nerazzurri, la chance di andare in vetta alla classifica, almeno momentaneamente, e mettere pressione su Milan e Napoli, in campo nei prossimi giorni contro Torino (i rossoneri, lunedì) e Juventus (i partenopei, domenica).

FORMAZIONI UFFICIALI INTER COMO

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 13 Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 43 Cocchi, 49 Maye, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

COMO (4-2-3-1): 1 Butez; 27 Posch, 14 Ramon, 34 Diego Carlos, 3 Valle; 23 Perrone, 33 Da Cunha; 42 Addai, 10 Paz, 17 Rodriguez; 7 Morata.

A disposizione: 22 Vigorito, 44 Cavlina, 2 Kempf, 6 Caqueret, 11 Douvikas, 18 Moreno, 19 Kühn, 20 Baturina, 28 Smolcic, 31 Vojvoda, 38 Diao, 77 Van Der Brempt, 99 Cerri.

Allenatore: Cesc Fabregas