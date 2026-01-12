Connect with us

Juventus News

Formazioni ufficiali Juve Cremonese, le scelte dei due tecnici per la sfida di Serie A

Avatar di Andrea Bargione

Published

3 ore ago

on

By

esultanza Kalulu Sassuolo Juve

Formazioni ufficiali Juve Cremonese, gli schieramenti scelti da Spalletti e Nicola per la partita valida per la 20a giornata

Le formazioni ufficiali di Juve Cremonese, match delle 20:45 e valido per la ventesima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di Spalletti e Nicola:

FORMAZIONI UFFICIALI JUVE CREMONESE

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; McKennie, Miretti, Yildiz: David. All. Spalletti. A disp. Perin, Pinsoglio, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Joao Mario, Cabal, Rouhi, Pedro Felipe

Cremonese (3-5-2) Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Bondo, Grassi, Johnsen, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola. A disp. Silvestri, Nava, Barbieri, Valoti, Moumbagna, Collocolo, Vazquez, Floriani, Ceccherini, Vandeputte, Faye, Lordkipanidze, Follino, Sanabria

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Related Topics:

Il calcio del giorno

Advertisement

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero1 ora ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Urbano Cairo Torino Udinese 2 Urbano Cairo Torino Udinese 2
Torino News5 giorni ago Lorenzo Bosca

Cairo: «Gara che si poteva pareggiare. Mercato? Abbiamo tanta carne al fuoco» – VIDEO

Urbano Cairo commenta la sconfitta del Torino contro l’Udinese: dal risultato al calciomercato, le parole del patron Amareggiato per il...
Change privacy settings
×