Formazioni ufficiali Juve Cremonese, le scelte dei due tecnici per la sfida di Serie A
Formazioni ufficiali Juve Cremonese, gli schieramenti scelti da Spalletti e Nicola per la partita valida per la 20a giornata
Le formazioni ufficiali di Juve Cremonese, match delle 20:45 e valido per la ventesima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di Spalletti e Nicola:
FORMAZIONI UFFICIALI JUVE CREMONESE
Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; McKennie, Miretti, Yildiz: David. All. Spalletti. A disp. Perin, Pinsoglio, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Joao Mario, Cabal, Rouhi, Pedro Felipe
Cremonese (3-5-2) Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Bondo, Grassi, Johnsen, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola. A disp. Silvestri, Nava, Barbieri, Valoti, Moumbagna, Collocolo, Vazquez, Floriani, Ceccherini, Vandeputte, Faye, Lordkipanidze, Follino, Sanabria
