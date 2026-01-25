Juventus News
Formazioni ufficiali Juve Napoli, le scelte di Spalletti e Conte per il big match di Serie A
Formazioni ufficiali Juve Napoli, gli schieramenti scelti da Spalletti e Conte per la partita valida per la 22esima giornata
Le formazioni ufficiali Juve Napoli, match delle 18:00 e valido per la 22esima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di Spalletti e Conte:
FORMAZIONI UFFICIALI JUVE NAPOLI
Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti. A disp. Perin, Huli, Gatti, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Joao Mario, Cabal
Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Højlund. All. Conte. A disp. Contini, Ferrante, Lukaku, Olivera, Giovane, Beukema, Prisco, De Chiara
