Formazioni Ufficiali Juve Stabia Cremonese, le scelte per i Play Off di Serie B - Calcio News 24

Formazioni ufficiali Juve Stabia Cremonese, le scelte dei due allenatori per il match valido per la semifinale di Serie B

Alle 20:30 la sfida valida per lo spareggio (semifinale) per andare in Serie A Juve Stabia Cremonese. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

JUVE STABIA (3-4-2-1): Thiam; Ruggero, Peda, Bellich; Mussolini, Pierobon, Mosti, Andreoni; Piscopo, Candellone; Adorante. All.: Pagliuca

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Folino, Ceccherini, Bianchetti; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Johnsen, De Luca. All.: Stroppa.