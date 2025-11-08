 Formazioni ufficiali Juve Toro, le scelte dei due tecnici per la partita dell'undicesima giornata di Serie A
Formazioni ufficiali Juve Toro, le scelte dei due tecnici per la partita dell’undicesima giornata di Serie A

Formazioni ufficiali Juve Toro, le scelte dei due allenatori per il match dell’Allianz Stadium delle 18: tutti i dettagli

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Juve Toro. Il match dello Stadium in campo alle 18 è valido per l’undicesima giornata di Serie A 2025/2026.

FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Koopmeiners; Mckennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic.

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripán, Coco; Pedersen, Casadei, Ilić, Vlašić, Lazaro; Ngonge, Simeone.

